Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Personel Genel Müdürlüğü’ne CHP lideri Özgür Özel’in gündeme getirdiği “Beyaz Toros maketi” iddialarıyla anılan Cahit Cihad Sarı atandı. Ceza İşleri, Ceza ve Tevkifevleri ile Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerine de yeni isimler getirildi.

İBB iddianamesinde imzası olan 6 savcıdan biri olan Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı'na Personel Genel Müdürü olarak atandı.

Sarı, CHP lideri Özgür Özel'in İBB borsası yapmakla itham ettiği, "Beyaz Toroslu" savcı olduğunu öne sürdüğü kişiydi.

HAZIM ASLANCI DA ADALET BAKANLIĞI'NA ATANDI

Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlar tamamen değişti. Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı atandı.

Aslancı, Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi isimli tesiste 6 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi sırasında Kırklareli Başsavcısıydı.

Bu olaydan sonra, Yılmaz Tunç’un bakanlık döneminde Aslancı, Yargıtay Savcısı olarak atandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz atandı.

BEYAZ TOROS MAKETİ GÜNDEMİ

CHP lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli olduğu dönemde Sarı'nın masasında "Beyaz Toros maketi" bulunduğunu söylemişti.

Özel, Sarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların başında olduğunu da kaydetmişti.

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında Silivri'de yaptığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, sosyal medyada savcıyı hedef alan paylaşımlar için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Yeni kararnameyle, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yardımcısı olan Cahit Cihad Sarı, Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.