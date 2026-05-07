Muğla Marmaris'te yüzme sporu ile ilgilenen çocukların antrenman yaptığı havuzun belediye tarafından kapatıldığı ve çocukların bu sebeple boş havuzda antrenman yapmaya çalıştığı paylaşıldı. Görüntüler Marmaris Çevre Gönüllüleri tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımlarına CHP Spor Komisyonu'nu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketleyen Marmaris Çevre Gönüllüleri, CHP'li Marmaris Belediyesi'nin kapattığı öne sürülen yüzme havuzuna tepki gösterdi.

Paylaşımda, "Marmaris Belediyesi havuzu kapattığı için Marmarisli Çocuklar mağdur ediliyor" diyen Çevre Gönüllüleri, paylaşımlarına boş havuzda kulaç atar gibi yapan Marmarisli yüzücü çocukların videosunu ekledi.

Öte yandan paylaşımda, "Bu çocuklar lisanslı dereceleri var! Çocukların yakında yarislari var. Bir aydır antrenman yapamıyorlar! Bu çocukların gelecekleri kötü yönetim sonucu yok ediliyor" denildi.

YEREL MEDYAYA DA YANSIDI

Konunun daha önce yerel medyaya da yansıdığı ve yüzme yarışlarında başarılı olan Marmarisli çocuklar için 22 Nisan 2026'da "Havuz yok , zafer var! Marmaris'te imkansızlığa meydan okuyan şampiyonlar!" başlığının atılıdığı anlaşıldı.