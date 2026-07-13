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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemilerle sıvılaştırılmış halde Türkiye'ye ulaştırılan doğal gazın depolanmasının, gerektiğinde yeniden gazlaştırılarak ulusal sisteme verilmesinin veya sıvı formunu koruyarak kara tankerleriyle sevk edilmesinin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Bu altyapının aynı zamanda kaynak çeşitliliğini desteklediği ifade edildi.

Günlük 37 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Marmaraereğlisi LNG Terminali, özellikle doğal gaz talebinin arttığı kış dönemlerinde kritik bir görev üstleniyor. Terminal, standart LNG gemilerinin yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine sahip Q-Flex ve Q-Max tipi gemilere de hizmet verebiliyor.

Her yıl ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı tesis, tek başına Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayarak ülkenin enerji arz güvenliğinde stratejik bir konuma sahip bulunuyor.

LNG'nin depolanması ve yeniden gazlaştırılarak ulusal iletim şebekesine aktarılmasının yanı sıra kara tanker dolumu, yakıt ikmali ve yeniden yükleme operasyonlarının gerçekleştirildiği terminalde yapımına başlanan dördüncü depolama tankı, kapasiteye 160 bin metreküplük ilave sağlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin farklı kaynaklardan doğal gaz tedarik edebilme yeteneği, güçlü gazlaştırma altyapısı ve yüksek depolama kapasitesiyle Türkiye'nin enerji güvenliğinde kilit rol oynadığını belirtti.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin güçlü altyapının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Bayraktar, yeni yatırımla birlikte terminalin toplam LNG depolama kapasitesinin 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe yükseleceğini söyledi. Bayraktar, doğal gaz altyapısına yapılan yatırımların olası krizlere karşı Türkiye'nin dayanıklılığını artıracağını da dile getirdi.

Türkiye genelinde iki LNG terminali ile üç Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplam beş LNG giriş noktası bulunuyor. Bunlardan Marmaraereğlisi LNG Terminali ile Dörtyol ve Saros FSRU tesisleri BOTAŞ tarafından işletiliyor.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında son yıllarda LNG altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Günlük LNG gazlaştırma kapasitesi 2016 yılında 34 milyon metreküp seviyesindeyken, bugün yaklaşık beş kat artışla 161 milyon metreküpe ulaştı. Bakanlık, devreye alınması planlanan iki yeni FSRU ile bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe çıkarmayı amaçlıyor.