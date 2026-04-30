Gestaş A.Ş'den yapılan açıklamada, yarın Avşa'dan saat 06.00 ve 13.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 ve 12.00, Erdek'ten ise saat 11.00'deki kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 19.15'teki seferlerin ise yapılacağı belirtildi.

YARIN KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarın kuvvetli rüzgar beklenirken hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.