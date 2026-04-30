Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkili olacağını duyurdu.

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 1

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek bu sistemle birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 2

Ayrıca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların da görüleceği belirtildi.

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 3

Bugün öğle saatlerinde 18 derece civarında seyreden hava sıcaklığının, akşam 10 dereceye, gece ise 8 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 4

Önümüzdeki günlerin hava tahmini ise şöyle:

Yarın: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 7–12°C

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 5

Cumartesi: Parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, 6–14°C

Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı, 6–12°C

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 6

Pazartesi: Sağanak yağışlı, 7–13°C

Salı: Aralıklı yağışlı, 8–13°C

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 7

Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, 8–18°C

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 8

Uzmanlar, özellikle hafta sonuna kadar sürecek serin ve yağışlı havaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Balkan soğukları geliyor: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek - Resim: 9

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 'Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği' bildirildi. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Yetkililer ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / DHA
