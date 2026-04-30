30 Nisan 2026 Perşembe
Bayraklı'da memurların eylemi devam ediyor

Bayraklı Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Haklarının gasbedildiğini söyleyen memurlar, "Masa kurulana kadar alanlardayız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve mevcut hakların geriye çekildiği gerekçesiyle memurların 2 hafta önce başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

Bayraklı ilçesinde, belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Mevcut sözleşme haklarının düşürüldüğü gerekçesiyle memurların 2 hafta önce başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. Memurlar bugün de belediye binası önünde toplanarak sloganlar eşliğinde eylemlerine devam etti.

Memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ, "Gasbedilen toplu sözleşme haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Altındağ, "Masa kurulana kadar buradayız. Bu bir pazarlık, teklif değildir, bu düpedüz hak gaspıdır, dayatmadır. Bu haklar masada verilmedi, biz bu hakları mücadele ederek kazandık. Bugün de aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğer bu anlayış devam ederse alanlarda, meydanlarda olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
