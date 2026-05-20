Küresel havacılık sektöründe artan yakıt maliyetlerinin etkisi büyüyor. Özellikle Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, hava yolu şirketlerini mali açıdan zorlamaya başladı.

Bu süreçten etkilenen şirketlerden biri olan Magnicharters, operasyonlarını durdurduktan sonra iflas koruma başvurusunda bulundu.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Meksika merkezli hava yolu şirketi, nisan ayında tüm uçuşlarını iptal etmiş ve bunu “operasyonel sorunlar” ile açıklamıştı. Ancak şirketin bakım, teknik destek, eğitim ve yedek parça gibi kritik ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortaya çıktı.

Şirketin AOC lisansının da 14 Nisan’da geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Magnicharters’ın internet sitesi ve sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam ederken, iflas süreciyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

SON 3 AYDA EN AZ 5 ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Havacılık sektöründe yaşanan mali baskının giderek arttığı belirtiliyor. Son üç ay içinde en az beş hava yolu şirketinin faaliyetlerini sonlandırdığı ifade edildi.

Bu süreçte Spirit Airlines da tüm uçuşlarını iptal ederek dikkat çekmişti. Şirketin daha önce iki kez iflas koruma başvurusunda bulunduğu, ancak artan yakıt maliyetlerinin son darbeyi vurduğu belirtiliyor.

Ayrıca Houston merkezli Starflite Aviation’ın lisansı iptal edilirken, Slovenya merkezli AlpAvia faaliyetlerini durdurdu. H-Bird ise işletme lisansını kaybettikten sonra iflasını açıkladı.