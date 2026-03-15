İstanbul, Adana ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

SUÇ ÖRÜGÜT KURMAK VE DOLANDIRICILIK

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilirken, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarının yönetildiği bilgisi verildi.

Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak, İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde bugün eş zamanlı operasyonların yapıldığı, şüpheliler Mine Tozlu Biçer, A.B., Y.D., H.G., ve A.A. yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Başsavcılık, "Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." bilgisini de paylaştı.