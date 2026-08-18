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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Fındık hasadı için Ordu’ya gelen Mardinli üniversite öğrencileri, Vali Muammer Erol’u ziyaret ederek kentteki deneyimlerini paylaştı.

VALİ EROL MARDİNLİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Vali Muammer Erol, İşgücü Uyum Programı (IUP) ve kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilen "Mardin'den Ordu'ya Gençlerle Kültür Köprüsü" programı kapsamında Ordu'ya gelen öğrencileri makamında ağırladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın öncülüğünde, Ordu Valiliği riyasetinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle “Mardin–Ordu Kültür Köprüsü Yaz Deneyim Programı” hayata geçirildi.

Program kapsamında fındık hasadına katılan Mardinli üniversite öğrencileri bugün de Vali Muammer Erol’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

“İLİMİZDE SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLU OLDUK”

“İlimizde sizleri ağırlamaktan mutlu olduk" diyen Vali Erol, Mardin’den gelen öğrencilerle bir süre sohbette bulundu. Ordu'da fındık hasadına katılan öğrenciler, Ordu'nun doğal güzelliklerini yakından görme imkânı bulduklarını ve çok güzel bir şehir olduğunu dile getirerek, kabulünden dolayı Vali Muammer Erol'a teşekkürlerini sundular.

FINDIK HASADINI UYGULAMALI ÖĞRENECEKLER

Gençlerin hem çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmaları hem de Ordu’nun tarımsal, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanımaları amacıyla hazırlanan program kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait fındık bahçelerinde çeşitli tarımsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gençlere fındık hasadı, fındık tarımıyla ilgili temel bilgiler, dikey fileleme teknikleri ve tarımsal üretimin farklı aşamaları konusunda uygulamalı deneyim kazandırılacak.

GÜNLÜK 1.375 TL HARÇLIK DESTEĞİ

İşgücü Uyum Programı (IUP) ve kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilen "Mardin'den Ordu'ya Gençlerle Kültür Köprüsü" programı kapsamında Ordu'ya gelen öğrencilere günlük 1.375 TL harçlık desteği sağlanırken, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası ise İŞKUR tarafından karşılanacak. Öğrenciler, yaklaşık 25 gün süreyle Ordu’da misafir edilecekler.

İKİ ŞEHİR ARASINDA KALICI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Programın, gençlerin istihdam ve çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarına, farklı şehirlerden gençler arasında sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine ve Mardin ile Ordu arasında kalıcı bir kültür köprüsü kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.