Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

ARAÇTAN "KAÇAK YÜK" ÇIKTI

Emniyet birimlerince araçta yapılan detaylı aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen toplam 12 bin 780 paket elektronik sigara kiti bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, operasyonun bölgedeki kaçakçılık ağlarına önemli bir darbe vurduğu belirtildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.