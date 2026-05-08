EuroLeague’de Final-Four hedefiyle Litvanya deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, nefes kesen mücadelede Zalgiris Kaunas engelini uzatma bölümünde geçti.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik gecede son saniyeye kadar savaşarak seriyi bitirdi.

WADE BALDWIN MAÇI UZATMAYA TAŞIDI

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da son anlara kadar oyunun içinde kaldı.

Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'in son saniye basketiyle Zalgiris Kaunas karşısında maçı 80-80'e getirerek uzatmalara taşıdı.

FENERBAHÇE UZATMADA BİTİRDİ

Uzatma bölümünde daha doğru hücum eden taraf Fenerbahçe Beko oldu.

Sarı-lacivertli ekip, kritik anlarda bulduğu sayılarla parkeden 94-90'lık skorla galip ayrılarak seriyi 3-1 kazanmayı başardı ve Final-Four biletini aldı.