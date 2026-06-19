Kaynak: İHA

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, mezun olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Üniversitelerinin akademik misyonunun evrensel bir misyon ve vizyon yaklaşımı çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Özcoşar, bu çerçevede yaptıkları en önemli çalışmalardan birinin de Mardin'in hemen yanı başında bulunan Suriye ve Suriyeli öğrencilerle ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'de en çok Arapça eğitimi veren üniversite olarak oldukça aktif ve dinamik bir rol üstlendiklerini dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

"Suriye'de hem siyasette hem bürokraside üniversitemizin mezunlarının yoğunlukta olması aslında bunun önemli göstergelerinden biri. Bu üniversitemiz için de oldukça gurur verici. Şu anda üniversitemizin Suriye'deki varlığı aslında artık Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri ve mezunları derneği kurup Suriye'de bir bilim diplomasisi yürütecek seviyeye vardı. Önümüzdeki günlerde de buna ilişkin çalışmalar yapılacak. Hem burada okuyan hem mezun olan öğrencilerimizle üniversitemiz arasında, ülkemiz arasında irtibatın sürekliliğini, devamlılığını sağlamaya yönelik bir strateji olarak kurulacak bu dernek. Öğrencilerimizin oradaki etkinliği, gücü, varlığı bizi gururlandıran ve sevindiren bir husus."

- "Birlikte, huzur içinde yaşama pratiğini Mardin'den öğrenmiş olduk"

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ise Mardin Artuklu Üniversitesini ikinci evleri olarak gördüklerini belirtti.

Lisans mezunu olduğu bu üniversitede, yüksek lisansının devam ettiğini anlatan Salih, şöyle konuştu:

"Mardin Artuklu Üniversitesi hem bizlere hem de öğrencilere ciddi bir imkan sağladı. Burada bilimsel araştırmalarımızı ve etkinliklerimizi yürüteceğimiz bir ortam sunuldu bizlere. Rektörümüzden ve derslerimize giren diğer hocalarımızdan çok şey öğrendik. Biz bu üniversite tecrübesini, burada öğrendiklerimizi oraya da aktarmak suretiyle inşallah geliştirmek istiyoruz. Mardin'de sadece üniversiteden yararlanmadık, aynı zamanda Mardin'den de çok şey öğrendik. Birlikte yaşama, bir arada olma, huzur içinde yaşama pratiğini de Mardin'den öğrenmiş olduk. Mardin halkına, burada bizleri karşılayanlara, yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz."

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakan Yardımcısı Münir Mustafa ile Suriye'den gelen bazı kurumların üst düzey bürokratlarının da yer aldığı törende, uluslararası öğrencilere mezuniyet belgeleri, dereceye giren öğrenciler ile eğitimlerine katkı sunan akademisyenlere plaket verildi.

Törene, Suriye'de geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamid el Avak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Dr. Mehmet İhsan Özdemir ile mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin aileleri katıldı.