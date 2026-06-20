OLAYLAR

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.

1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

1895 - Kiel Kanalı resmi olarak açıldı.

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.

1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.

1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

1976 - Tokat'ta Ednan Kavaklı adlı bir kişi, 16 yaşındaki çocuk Tuncay Abbas'ı tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars truvalı asteroit keşfedildi.

1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.

DOĞUMLAR

1005 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (ö. 1036)

1566 - III. Zygmunt Waza, 1587'den 1632'ye kadar Polonya-Litvanya Birliği ve Litvanya Büyük Dükalığı hükümdarı, 1592'den 1599'da kadar İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (ö. 1632)

1583 - Jacob De la Gardie, İsveç İmparatorluğu'nun devlet adamı ve bir komutanı (ö. 1652)

1634 - 2.Charles Emmanuel, Savoy Dükü (ö. 1675)

1723 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (ö. 1816)

1737 - Tokugawa Ieharu, Tokugawa Şogunluğu'nun 10. şogunu ve Tokugawa Ieshige'nin en büyük oğlu (ö. 1786)

1743 - Anna Laetitia Barbauld, İngiliz yazar (ö. 1825)

1756 - Joseph Martin Kraus, İsveç-Alman besteci ve mürebbi (ö. 1792)

1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)

1860 - Alexander Winton, İskoç asıllı Amerikalı, bisiklet, otomobil ve dizel motor tasarımcısı ve mucitdir (ö. 1932)

1861 - Frederick Gowland Hopkins, İngiliz biyokimyacı (ö. 1947)

1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)

1888 - Krikor Amiryan, Ermeni asıllı Osmanlı askeri, siyasetçi, iş insanı ve devrimci (ö. 1964)

1891 - Giannina Arangi-Lombardi, İtalyan soprano opera sanatçısı (ö. 1951)

1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)

1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)

1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog (ö. 2024)

1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)

1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)

1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)

1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)

1928 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2017)

1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)

1928 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi (ö. 2025)

1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)

1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (ö. 2025)

1934 - Anne Sylvestre, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2020)

1940 - Eugen Drewermann, Alman dinbilimci, kilise eleştirmeni, barış aktivisti ve eski katolik rahip

1940 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1940 - Vladimir Korenev, Sovyet-Rus aktör ve eğitimci (ö. 2021)

1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni

1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)

1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)

1942 - Brian Wilson, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)

1946 - Xanana Gusmão, Doğu Timorlu politikacı

1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı

1950 - Gudrun Landgrebe, Alman oyuncu

1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi

1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1950 - Nuri Kamil Muhammed Hasan el-Maliki, 64. Irak başbakanı

1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı

1951 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (ö. 2018)

1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi

1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)

1954 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (ö. 2003)

1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu

1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı

1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi

1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu

1967 - Angela Melillo - İtalyan manken, oyuncu ve şarkıcı

1968 - Tonya Kinzinger, Amerikalı oyuncu ve model

1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni

1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1970 - Andrea Nahles, Alman siyasetçi

1971 - Jeordie White, Amerikalı bas gitarist

1971 - DJ Funk, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)

1971 - Josh Lucas, Amerikalı oyuncu

1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü

1976 - Juliano Belletti, Brezilyalı eski millî futbolcu

1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu

1981 - Angerfist, Hollandalı DJ

1981 - Brede Hangeland, ABD asıllı Norveçli millî futbolcu

1982 - Aleksey Berezutskiy, Rus eski futbolcu

1982 - Vasiliy Berezutskiy, Rus eski millî futbolcu

1982 - Example, İngiliz rapçi ve söz yazarı

1985 - Darko Miličić, Sırp basketbolcu

1986 - Luca Cigarini, İtalyan futbolcu

1987 - Asmir Begović, Bosnalı millî futbolcu

1987 - Itumeleng Isaac Khune, Güney Afrikalı millî futbolcu

1989 - Javier Pastore, Arjantinli millî futbolcu

1990Eda Ece, Türk oyuncu

Melis Gözen, Türk oyuncu

Deniz Gözen, Türk oyuncu

Fab Melo, Brezilyalı eski basketbolcu (ö. 2017)

1991 -Kalidou Koulibaly, Senegallı futbolcudur

Rasmus Lauge Schmidt, Danimarkalı hentbolcu

1992 - Nurceren Akgün, Türk hentbolcu

1993 - İrem Karamete, Türk eskrimci

1993 - Sead Kolašinac, Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu

2001 - Gonçalo Ramos, Portekizli millî futbolcu

2001 - Nicolas Jackson, Senegalli millî futbolcu

2003 - Hans Niemann, Amerikalı satranç oyuncusu

ÖLÜMLER

840 - I. Ludwig, 813 yılından beri babası Şarlman ile Frank kralı (d. 778)

930 - Hucbald, Frenk keşiş ve müzik teorisyeni (d. ?)

981 - Adalbert von Magdeburg, Benedikten keşiş, başpiskoposu, misyoner ve tarihçi (d. 910)

1277 - Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk Hükümdarı (d. ?)

1351 - Margareta Ebner, Alman rahibe ve mutasavvıf

1597 - Willem Barentsz, Hollandalı denizci ve kaşif (d. 1550)

1605 - II. Fyodor, Rusya Çarı (d. 1589)

1787 - Carl Friedrich Abel, Alman viola da gambacı ve besteci (d. 1723)

1800 - Abraham Gotthelf Kästner, Alman matematikçi ve akademisyen (d. 1719)

1813 - Joseph Chinard, Fransız heykeltıraş (d. 1756)

1836 - Emmanuel-Joseph Sieyès, Fransız Katolik din adamı, siyasi deneme yazarı ve diplomat (d. 1748)

1837 - IV. William, 1830-1837 arası Birleşik Krallık ve Hannover kralı ve Kraliçe Victoria'nın amcası (d. 1765)

1856 - I. Florestan, 27. Monako prensi ve Valentinois dükü (d. 1785)

1875 - Peter von Uslar, Rus general, mühendis ve dilbilimci (d. 1816)

1883 - Gustave Aimard, Fransız yazar (d. 1818)

1888 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (d. 1842)

1897 - Japetus Steenstrup, Danimarkalı bilim insanı ve zoolog (d. 1813)

1898 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (d. 1829)

1912 - Voltairine de Cleyre, Amerikalı anarşist (d. 1866)

1933 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (d. 1857)

1938 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (2 Temmuz 1937'de kayboldu, 20 Haziran 1938'de öldüğü ilân edildi) (d. 1897)

1940 - Jehan Alain, Fransız bestecisi ve orgcusu (d. 1911)

1944 - Süleyman Necati Güneri, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1889)

1947 - Bugsy Siegel, Amerikalı mafya lideri (d. 1906)

1958 - Kurt Alder, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1902)

1959 - Hitoshi Ashida, 1948 yılında Japonya'nın 47. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1887)

1963 - Hans Rehberg, Amerikalı milyarder iş insanı, yatırımcı, sivil lider ve hayırsever (d. 1901)

1966 - George Lemaitre, Belçikalı bilim insanı ve rahip (d. 1894)

1972 - Şeref Akdik, Türk ressam ve hattat (d. 1899)

1978 - Mark Robson, Kanadalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1913)

1987 - Niyazi Ağırnaslı, Türk siyasetçi ve Türkiye İşçi Partisi eski Senatörlerinden (d. 1911)

1989 - Hasan İzzettin Dinamo, Türk şair ve yazar (d. 1909)

1993 - György Sárosi, Eski Macar millî futbolcu (d. 1912)

1995 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (d. 1911)

1997 - John Akii-Bua, Ugandalı engelli yarış koşucusu (d. 1949)

1997 - Cahit Külebi, Türk şair (d. 1917)

2002 - Erwin Chargaff, Alman biyokimyacı (d. 1905)

2002 - Behlül Dal, Türk yönetmen ve Altın Portakal Film Festivali'nin fikir babası (d. 1922)

2004 - Engin İnal, Türk tiyatro, sinema, dizi sanatçısı, çevirmen ve yazar (d. 1942)

2005 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (d. 1923)

2010 - Abdülmelik Rigi, Sünni İslamcı Cundullah örgütünün eski lideri olan Beluç militan (d. 1983)

2010 - Roberto Rosato, İtalyan futbolcu (d. 1943)

2011 - Safa Giray, Giray Hanedanı soyundan gelen Türk siyasetçi (d. 1931)

2014 - Murat Sökmenoğlu, Türk siyasetçi (d. 1945)

2015 - Miriam Schapiro, Kanada doğumlu sanatçı (d. 1923)

2016 - Edgard Pisani, Fransız siyasetçi (d. 1918)

2017 - Ayşe Aral, Türk gazeteci, köşe yazarı ve TV sunucusu (d. 1971)

2017 - Sergey Mılnikov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu (d. 1958)

2017 - Prodigy, Amerikalı rapçi (d. 1974)

2017 - Fredrik Skagen, Norveçli yazar (d. 1936)

2018 - Ken Albiston, Avustralyalı futbol oyuncusu (d. 1926)

2019 - Wibke Bruhns, Alman gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (d. 1938)

2020 - Pedro Lima, Angolalı-Potekizli televizyon sunucusu, yüzücü ve aktör (d. 1971)

2020 - Kamal Lohani, Bangladeşli gazeteci (d. 1934)

2020 - Mufti Muhammad Naeem, Pakistanlı din adamı (d. 1958)

2021 - Joanne Linville, Amerikan aktris (d. 1928)

2021 - Waldir Lucas Pereira, Brezilyalı profesyonel futbolcu (d. 1928)

2021 - Luis del Sol, İspanyol futbolcudur (d. 1935)

2022 - Sture Allén, İsveçli dilbilimci ve akademisyen (d. 1928)

2022 - Mauricio Quiroga, Arjantinli bisiklet yarışçısı (d. 1992)

2022 - Eldar Salayev, Azeri fizikçi (d. 1933)

2024 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu (d. 1935)

2025 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)