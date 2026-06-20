OLAYLAR
404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.
451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.
1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.
1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.
1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.
1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.
1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.
1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.
1895 - Kiel Kanalı resmi olarak açıldı.
1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.
1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.
1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.
1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.
1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.
1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.
1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.
1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.
1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.
1976 - Tokat'ta Ednan Kavaklı adlı bir kişi, 16 yaşındaki çocuk Tuncay Abbas'ı tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.
1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.
1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.
1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars truvalı asteroit keşfedildi.
1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.
2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.
DOĞUMLAR
1005 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (ö. 1036)
1566 - III. Zygmunt Waza, 1587'den 1632'ye kadar Polonya-Litvanya Birliği ve Litvanya Büyük Dükalığı hükümdarı, 1592'den 1599'da kadar İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (ö. 1632)
1583 - Jacob De la Gardie, İsveç İmparatorluğu'nun devlet adamı ve bir komutanı (ö. 1652)
1634 - 2.Charles Emmanuel, Savoy Dükü (ö. 1675)
1723 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (ö. 1816)
1737 - Tokugawa Ieharu, Tokugawa Şogunluğu'nun 10. şogunu ve Tokugawa Ieshige'nin en büyük oğlu (ö. 1786)
1743 - Anna Laetitia Barbauld, İngiliz yazar (ö. 1825)
1756 - Joseph Martin Kraus, İsveç-Alman besteci ve mürebbi (ö. 1792)
1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)
1860 - Alexander Winton, İskoç asıllı Amerikalı, bisiklet, otomobil ve dizel motor tasarımcısı ve mucitdir (ö. 1932)
1861 - Frederick Gowland Hopkins, İngiliz biyokimyacı (ö. 1947)
1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)
1888 - Krikor Amiryan, Ermeni asıllı Osmanlı askeri, siyasetçi, iş insanı ve devrimci (ö. 1964)
1891 - Giannina Arangi-Lombardi, İtalyan soprano opera sanatçısı (ö. 1951)
1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)
1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)
1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog (ö. 2024)
1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)
1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)
1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)
1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)
1928 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2017)
1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)
1928 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi (ö. 2025)
1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)
1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (ö. 2025)
1934 - Anne Sylvestre, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2020)
1940 - Eugen Drewermann, Alman dinbilimci, kilise eleştirmeni, barış aktivisti ve eski katolik rahip
1940 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
1940 - Vladimir Korenev, Sovyet-Rus aktör ve eğitimci (ö. 2021)
1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni
1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)
1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)
1942 - Brian Wilson, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)
1946 - Xanana Gusmão, Doğu Timorlu politikacı
1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı
1950 - Gudrun Landgrebe, Alman oyuncu
1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi
1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1950 - Nuri Kamil Muhammed Hasan el-Maliki, 64. Irak başbakanı
1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı
1951 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (ö. 2018)
1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi
1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)
1954 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (ö. 2003)
1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu
1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı
1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi
1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu
1967 - Angela Melillo - İtalyan manken, oyuncu ve şarkıcı
1968 - Tonya Kinzinger, Amerikalı oyuncu ve model
1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni
1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
1970 - Andrea Nahles, Alman siyasetçi
1971 - Jeordie White, Amerikalı bas gitarist
1971 - DJ Funk, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)
1971 - Josh Lucas, Amerikalı oyuncu
1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü
1976 - Juliano Belletti, Brezilyalı eski millî futbolcu
1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu
1981 - Angerfist, Hollandalı DJ
1981 - Brede Hangeland, ABD asıllı Norveçli millî futbolcu
1982 - Aleksey Berezutskiy, Rus eski futbolcu
1982 - Vasiliy Berezutskiy, Rus eski millî futbolcu
1982 - Example, İngiliz rapçi ve söz yazarı
1985 - Darko Miličić, Sırp basketbolcu
1986 - Luca Cigarini, İtalyan futbolcu
1987 - Asmir Begović, Bosnalı millî futbolcu
1987 - Itumeleng Isaac Khune, Güney Afrikalı millî futbolcu
1989 - Javier Pastore, Arjantinli millî futbolcu
1990Eda Ece, Türk oyuncu
Melis Gözen, Türk oyuncu
Deniz Gözen, Türk oyuncu
Fab Melo, Brezilyalı eski basketbolcu (ö. 2017)
1991 -Kalidou Koulibaly, Senegallı futbolcudur
Rasmus Lauge Schmidt, Danimarkalı hentbolcu
1992 - Nurceren Akgün, Türk hentbolcu
1993 - İrem Karamete, Türk eskrimci
1993 - Sead Kolašinac, Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu
2001 - Gonçalo Ramos, Portekizli millî futbolcu
2001 - Nicolas Jackson, Senegalli millî futbolcu
2003 - Hans Niemann, Amerikalı satranç oyuncusu
ÖLÜMLER
840 - I. Ludwig, 813 yılından beri babası Şarlman ile Frank kralı (d. 778)
930 - Hucbald, Frenk keşiş ve müzik teorisyeni (d. ?)
981 - Adalbert von Magdeburg, Benedikten keşiş, başpiskoposu, misyoner ve tarihçi (d. 910)
1277 - Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk Hükümdarı (d. ?)
1351 - Margareta Ebner, Alman rahibe ve mutasavvıf
1597 - Willem Barentsz, Hollandalı denizci ve kaşif (d. 1550)
1605 - II. Fyodor, Rusya Çarı (d. 1589)
1787 - Carl Friedrich Abel, Alman viola da gambacı ve besteci (d. 1723)
1800 - Abraham Gotthelf Kästner, Alman matematikçi ve akademisyen (d. 1719)
1813 - Joseph Chinard, Fransız heykeltıraş (d. 1756)
1836 - Emmanuel-Joseph Sieyès, Fransız Katolik din adamı, siyasi deneme yazarı ve diplomat (d. 1748)
1837 - IV. William, 1830-1837 arası Birleşik Krallık ve Hannover kralı ve Kraliçe Victoria'nın amcası (d. 1765)
1856 - I. Florestan, 27. Monako prensi ve Valentinois dükü (d. 1785)
1875 - Peter von Uslar, Rus general, mühendis ve dilbilimci (d. 1816)
1883 - Gustave Aimard, Fransız yazar (d. 1818)
1888 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (d. 1842)
1897 - Japetus Steenstrup, Danimarkalı bilim insanı ve zoolog (d. 1813)
1898 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (d. 1829)
1912 - Voltairine de Cleyre, Amerikalı anarşist (d. 1866)
1933 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (d. 1857)
1938 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (2 Temmuz 1937'de kayboldu, 20 Haziran 1938'de öldüğü ilân edildi) (d. 1897)
1940 - Jehan Alain, Fransız bestecisi ve orgcusu (d. 1911)
1944 - Süleyman Necati Güneri, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1889)
1947 - Bugsy Siegel, Amerikalı mafya lideri (d. 1906)
1958 - Kurt Alder, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1902)
1959 - Hitoshi Ashida, 1948 yılında Japonya'nın 47. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1887)
1963 - Hans Rehberg, Amerikalı milyarder iş insanı, yatırımcı, sivil lider ve hayırsever (d. 1901)
1966 - George Lemaitre, Belçikalı bilim insanı ve rahip (d. 1894)
1972 - Şeref Akdik, Türk ressam ve hattat (d. 1899)
1978 - Mark Robson, Kanadalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1913)
1987 - Niyazi Ağırnaslı, Türk siyasetçi ve Türkiye İşçi Partisi eski Senatörlerinden (d. 1911)
1989 - Hasan İzzettin Dinamo, Türk şair ve yazar (d. 1909)
1993 - György Sárosi, Eski Macar millî futbolcu (d. 1912)
1995 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (d. 1911)
1997 - John Akii-Bua, Ugandalı engelli yarış koşucusu (d. 1949)
1997 - Cahit Külebi, Türk şair (d. 1917)
2002 - Erwin Chargaff, Alman biyokimyacı (d. 1905)
2002 - Behlül Dal, Türk yönetmen ve Altın Portakal Film Festivali'nin fikir babası (d. 1922)
2004 - Engin İnal, Türk tiyatro, sinema, dizi sanatçısı, çevirmen ve yazar (d. 1942)
2005 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (d. 1923)
2010 - Abdülmelik Rigi, Sünni İslamcı Cundullah örgütünün eski lideri olan Beluç militan (d. 1983)
2010 - Roberto Rosato, İtalyan futbolcu (d. 1943)
2011 - Safa Giray, Giray Hanedanı soyundan gelen Türk siyasetçi (d. 1931)
2014 - Murat Sökmenoğlu, Türk siyasetçi (d. 1945)
2015 - Miriam Schapiro, Kanada doğumlu sanatçı (d. 1923)
2016 - Edgard Pisani, Fransız siyasetçi (d. 1918)
2017 - Ayşe Aral, Türk gazeteci, köşe yazarı ve TV sunucusu (d. 1971)
2017 - Sergey Mılnikov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu (d. 1958)
2017 - Prodigy, Amerikalı rapçi (d. 1974)
2017 - Fredrik Skagen, Norveçli yazar (d. 1936)
2018 - Ken Albiston, Avustralyalı futbol oyuncusu (d. 1926)
2019 - Wibke Bruhns, Alman gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (d. 1938)
2020 - Pedro Lima, Angolalı-Potekizli televizyon sunucusu, yüzücü ve aktör (d. 1971)
2020 - Kamal Lohani, Bangladeşli gazeteci (d. 1934)
2020 - Mufti Muhammad Naeem, Pakistanlı din adamı (d. 1958)
2021 - Joanne Linville, Amerikan aktris (d. 1928)
2021 - Waldir Lucas Pereira, Brezilyalı profesyonel futbolcu (d. 1928)
2021 - Luis del Sol, İspanyol futbolcudur (d. 1935)
2022 - Sture Allén, İsveçli dilbilimci ve akademisyen (d. 1928)
2022 - Mauricio Quiroga, Arjantinli bisiklet yarışçısı (d. 1992)
2022 - Eldar Salayev, Azeri fizikçi (d. 1933)
2024 - Donald Sutherland, Kanadalı oyuncu (d. 1935)
2025 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)