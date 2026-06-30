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Kaynak: AA

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, şampiyonluk yolunda kritik kurtarışlarıyla öne çıkan ve sergilediği performansla takıma önemli katkı sağlayan 34 yaşındaki deneyimli kaleci Ömer Kahveci’nin, yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Kaleci Ömer Kahveci 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.