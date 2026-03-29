6 Şubat’ta Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Karalar’a yapılan ziyarette, Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ile Karalar’ın eşi Nuray Karalar da yer aldı. Ziyaret Adana’daki konutta gerçekleşti.

'DİMDİK DURMAYA DEVAM EDİYOR'

Yavaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Adana gibi başkan Zeydan Karalar ve kıymetli eşini ziyaret ettik. Zor zamanların ardından dimdik duran, halkına hizmetten bir an olsun geri durmayan Sayın Başkanımıza ve değerli eşine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.