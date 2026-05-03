Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Yavaş, paylaşımında, "Orta Asya’dan Anadolu’ya değerlerimizi yaşatan, milli bilinç ile köklerimize tutunan ve ömrünü istiklale adayan atalarımızın ruhu şâd, 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun" dedi.
Yavaş, paylaşımına ayrıca bir de görsel ekledi. Görselde Halaskargazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde Türk Bayrağı'nın altında durduğu görülüyor.
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 3, 2026