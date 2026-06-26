Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı

Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı

Yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan kiraz, canlı rengi ve lezzetiyle tezgahlarda dikkat çekiyor. Uzmanlar, kusursuz görünen kirazların her zaman düşündüğümüz kadar doğal olmayabileceği konusunda uyarıyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 1

Yapılan incelemeler, bazı üretim ve muhafaza yöntemlerinin tüketiciler tarafından fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ortaya koyuyor.

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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 2

Market ve pazar tezgahlarından alınan kiraz örnekleri üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, meyvelerin uzun süre taze ve parlak görünmesini sağlamak amacıyla çeşitli koruyucu uygulamalara başvurulabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, dış görünüşüyle cezbeden kirazların arkasında tüketicinin çıplak gözle ayırt edemeyeceği işlemler bulunabiliyor.

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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 3

Özellikle raf ömrünü uzatmak ve meyvenin su kaybını azaltmak amacıyla kullanılan parlatıcı kaplamalar ile bazı koruyucu maddeler, kirazın ilk günkü görünümünü daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle yalnızca parlak ve kusursuz görünümün tazelik göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 4

Uzmanlar, kiraz satın alırken aşırı parlak ve yapay görünümlü ürünler yerine doğal mat yüzeye sahip olanların tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca saplarının canlı yeşil renkte olması, meyvenin tazeliğini anlamada önemli ipuçlarından biri olarak gösteriliyor.

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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 5

Kirazların tüketilmeden önce bol suyla iyice yıkanması, mümkünse sirkeli veya karbonatlı suda 15-20 dakika bekletildikten sonra tekrar durulanması tavsiye ediliyor. Bu yöntem, yüzeyde bulunabilecek kalıntıların azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

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Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı - Resim: 6

Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca meyvenin görüntüsüne değil, güvenilir satış noktalarına ve hijyen koşullarına da dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

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