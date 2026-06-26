Yapılan incelemeler, bazı üretim ve muhafaza yöntemlerinin tüketiciler tarafından fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ortaya koyuyor.
Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı
Yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan kiraz, canlı rengi ve lezzetiyle tezgahlarda dikkat çekiyor. Uzmanlar, kusursuz görünen kirazların her zaman düşündüğümüz kadar doğal olmayabileceği konusunda uyarıyor.Cemile Kurel
Market ve pazar tezgahlarından alınan kiraz örnekleri üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, meyvelerin uzun süre taze ve parlak görünmesini sağlamak amacıyla çeşitli koruyucu uygulamalara başvurulabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, dış görünüşüyle cezbeden kirazların arkasında tüketicinin çıplak gözle ayırt edemeyeceği işlemler bulunabiliyor.
Özellikle raf ömrünü uzatmak ve meyvenin su kaybını azaltmak amacıyla kullanılan parlatıcı kaplamalar ile bazı koruyucu maddeler, kirazın ilk günkü görünümünü daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle yalnızca parlak ve kusursuz görünümün tazelik göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlar, kiraz satın alırken aşırı parlak ve yapay görünümlü ürünler yerine doğal mat yüzeye sahip olanların tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca saplarının canlı yeşil renkte olması, meyvenin tazeliğini anlamada önemli ipuçlarından biri olarak gösteriliyor.
Kirazların tüketilmeden önce bol suyla iyice yıkanması, mümkünse sirkeli veya karbonatlı suda 15-20 dakika bekletildikten sonra tekrar durulanması tavsiye ediliyor. Bu yöntem, yüzeyde bulunabilecek kalıntıların azaltılmasına yardımcı olabiliyor.
Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca meyvenin görüntüsüne değil, güvenilir satış noktalarına ve hijyen koşullarına da dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.