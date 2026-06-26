Tezgahtaki kirazlara aldanmayın: Uzmanlar görünmeyen riski açıkladı

Özellikle raf ömrünü uzatmak ve meyvenin su kaybını azaltmak amacıyla kullanılan parlatıcı kaplamalar ile bazı koruyucu maddeler, kirazın ilk günkü görünümünü daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle yalnızca parlak ve kusursuz görünümün tazelik göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.