AKP’ye yakın gazetecilerden Zafer Şahin dün bir video paylaştı.

AKP teşkilat başkanlarının AKP’lilerle gerçekleştirdiği bir panel...

Zafer Şahin şu sözlerle paylaştı videoyu:

“AK Parti’de son dönemde İstanbul’dan başlatılan ve Türkiye genelindeki tüm teşkilatları kapsayan bir hareketlilik var… Partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm Teşkilat Başkanlarının yer aldığı bu video enteresan. Ufukta seçim yok ama hazırlık bugünden başlamış gibi.”

Ne diyor; “Ufukta seçim yok ama hazırlık bugünden başlamış gibi.”

Evet, Türkiye erken seçim istiyor mu?

Araştırmacı Hakan Bayrakçı “Rekor” diyerek erken seçim talebinin yüzde 60’ı geçtiğini açıklamıştı.

Her ne kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçim zamanında” çıkışı yapsa da AKP’liler dahi “Erkene alınmış seçim” deyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için bunu net olarak ifade ediyor.

Hatta, AKP Grup Başkanvekili, 5 Şubat 2026’da yaptığı açıklamada erken seçimin Kasım 2027’de yapılacağını net olarak söyledi.

OKLAR MANSUR YAVAŞ’A DÖNDÜ

Erken seçim talebi zirveye çıkınca, partilerin teşkilatları çalışmaya başlayınca oklar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a döndü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak “Birinci şüpheli” dedi.

Gerçeğin böyle olmadığı çok açık olarak ortadaydı.

MHP’li Yaşar Yıldırım, ağzındaki baklayı sonra çıkardı.

MHP’li Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı hedef alarak aslında Mansur Yavaş’a yüklendiğini iddia ediyordu. Çünkü ona göre Özgür Özel aday olmak istiyordu ve Mansur Yavaş’ı “ayağının altından” çekmek istiyordu.

MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Mansur Yavaş ise siyasetten ibaret olduğu net olarak görülen suçlamalara özetle “Benim dönemimde en küçük bir iddia olduğunda iç teftişi başlatan da dosyayı savcılığa götüren de yine benim. Kendi dönemimde dahi yanlışa göz yummadım, yummam. Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok” sözleriyle yanıt verdi.

İŞİN ASLI, ERDOĞAN’IN ÖNÜNDEKİ DOSYADA

Peki, Cumhur İttifakı neden okları Mansur Yavaş’a çevirdi? Yanıtı görmek için Erdoğan’ın önündeki dosyayı açalım.

- Asal Araştırma’nın 3 hafta önce yaptığı ankette “Ekrem İmamoğlu aday olamazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna yüzde 62.9 Mansur Yavaş yanıtını verdi.

- Gündemar’ın 2 hafta önce yayınladığı Cumhurbaşkanlığı anketinde Mansur Yavaş yüzde 58.6 oyla birinci, Tayyip Erdoğan ise yüzde 41.4 oyla ikinci!

- Saros Araştırma’nın 3 hafta yayınladığı ankette “Türkiye’de en güvendiğiniz siyasetçi?” sorusuna yüzde 53.0 “Hiçbiri” yanıtını vermişti. Sonra Tayyip Erdoğan onu takip eden ise yine Mansur Yavaş’tı.

- Özdemir Araştırma’nın 2 ay önce yayınladığı Cumhurbaşkanlığı anketinde Mansur Yavaş yüzde 56.8 oyla yine birinci, Tayyip Erdoğan ise yüzde 43.2 ile geride…

- AKP’nin kampanya yapmaya çalıştığı “su ve trafik sorunu tartışmalarını” Ankara Creative Strategy araştırdı. Mansur Yavaş’ı haklı bulanlar yüzde 69…

Anket saymakla bitmiyor… Neredeyse tüm anketlerde Mansur Yavaş birinci olarak çıkıyor.

Belki de Tayyip Erdoğan açısından en dokunaklı olanı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Beştepe Mahallesi’nde Mansur Yavaş’ın yüzde 69 oy almış olması…

Cumhur İttifakı önündeki dosyalarda yer alan anketlerin neredeyse tamamında Mansur Yavaş’ı birinci gören AKP ve MHP seçim hattına girince kolları sıvadı ve ilk iş Mansur Yavaş’ı hedefe koydu!

Ancak, sonuç vatandaşın gözünde ne olur anlamak için Ankara Creative Strategy anketine bakmak yeterli…

Bir ay önce AKP ve MHP “Ankara’da su ve trafik sorunu var” diye kampanya yaptı.

Mansur Yavaş’ı haklı bulanlar yüzde 69…