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Sosyal medyada @ankarayaziyor'un paylaştığı görüntülerde, Ankaralı vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin sunduğu sosyal desteklerin yaşam standartları üzerindeki doğrudan etkisini anlattı.

Bir vatandaş, alışverişlerinde ve günlük ihtiyaçlarında kullandığı "Başkent Kart"ın sağladığı kolaylığa dikkat çekerek, "Bakın Başkent kartla dolaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, belediyenin sağladığı yardımların hayati önem taşıdığını belirten bir diğer vatandaş, "Mansur Başkanımın yardımıyla geçiniyorum" dedi.

Belediye hizmetlerinin bir diğer önemli ayağı olan ulaşım desteği ise bir velinin sözlerine "Çocuğum okula Mansur Başkanımın otobüs kartıyla gidip geliyor." ifadeleriyle yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu video, Ankara’daki sosyal yardım ağının genişliğine ve bu desteklerin dar gelirli ailelerin günlük rutinlerini nasıl kolaylaştırdığına dair bir "saha özeti" niteliği taşıdı. Video, belediyecilik faaliyetlerinin vatandaşın mutfağına ve cebine olan dokunuşunu sorgulayanlara doğrudan bir yanıt olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun etkileşim aldı.