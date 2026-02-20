Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ege Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada kampüste çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için bir mesaj paylaştı. Yavaş Çakıroğlu için "bugün yaşasaydı öğretmen olacaktı." dedi.

Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Fırat Yılmaz Çakıroğlu bugün yaşasaydı öğretmen olacaktı.

Fırat’ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, vaktiyle bir Fırat varmış, var olsun."

NE OLMUŞTU?

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Dönemin Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski dekan Prof. Dr. Ersin Doğer, "görevi ihmal" suçundan 20 biner lira para cezasına çarptırıldı.