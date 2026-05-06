Ankara'da sosyal belediyecilik projelerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik şartlar nedeniyle düğün masraflarını karşılamakta güçlük çeken aileler ve genç çiftler için ücretsiz düğün salonu ağını genişletiyor.

"maliyet yükünü gençlerimizin omuzlarından alıyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden projeyi duyuran Başkan Mansur Yavaş, ekonomik krize ve artan düğün maliyetlerine dikkat çekti. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün birçok genç çiftimiz artan maliyetler nedeniyle düğün yapmanın yükünü omuzlarında hissediyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz."

ÜÇÜNCÜ DURAK: DEMETEVLER CEMRE PARKI

Daha önce Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı’nda hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu projesinin üçüncü ayağı Demetevler Cemre Parkı oldu. Modern yapısı ve çevre düzenlemesiyle dikkat çeken yeni salon, kapılarını başkentlilere açtı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Belediyenin sunduğu bu hizmetten belirli kriterleri taşıyan vatandaşlar öncelikli olarak faydalanabilecek. Yapılan açıklamaya göre, sosyal destek alan ailelerin çocukları, gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları,

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği bu salonlardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu hamlesi, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir maddi yük olan salon kirası sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor. Projenin, şehrin farklı noktalarında yaygınlaştırılması bekleniyor.