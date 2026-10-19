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Kaynak: Haber Merkezi

Özdemir Araştırma, cumhurbaşkanı adaylarına yönelik oy verme eğilimin anketinde Eylül 2026 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmada katılımcılara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy verir misiniz? diye soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 45,7'si Mansur Yavaş'a "Oy verebilirim" yanıtını verdi.

Yavaş'a "Kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 54,3 olarak ölçüldü.

Böylece iki yanıt arasındaki fark 8,6 puan oldu.

ARAŞTIRMA 31 İLDE VE 25 BÖLGEDE YAPILDI

Özdemir Araştırma'nın çalışması 24-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelini kapsayan araştırmaya 2 bin 6 kişi katıldı.

Çalışmanın 31 il ve 26 bölgede, CATI yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Araştırmanın hata payı ise yüzde 95 güven düzeyinde yüzde 2,19 olarak açıklandı.