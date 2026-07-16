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Kaynak: AA / İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu altyapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla 17 ilçede rutin bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağmur suyu ızgaralarında (mazgallarda) biriken çamur, rüsubat, yaprak ve çeşitli atıklar temizlenerek olası tıkanıklıkların önüne geçiliyor.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su taşkınlarını önlemeyi amaçlayan çalışmalarla yağmur suyunun altyapıya sağlıklı şekilde ulaşması hedefleniyor.

MAZGALLARDAKİ ATIKLAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, suyun akışını engelleyebilecek tüm atıklar mazgallardan temizleniyor. Böylece yağmur suyu altyapısının daha verimli çalışması sağlanırken, olası taşkın riskleri de azaltılıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR"

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Oğulcan Cantimur, bakım ve temizlik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın 17 ilçesinde ekiplerimizle rutin bakım ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yağmur suyu ızgaralarında zamanla biriken çamur, yaprak ve çeşitli atıklar suyun akışını engelleyerek tıkanıklıklara neden olabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da yağmur suyu ızgaralarına ve sokaklara çöp atmama konusunda duyarlılık bekliyoruz."

MAHALLE SAKİNLERİNDEN MASKİ'YE TEŞEKKÜR

Merkezefendi Mahalle Muhtarı Kemal Yumuşak, yağmur suyu ızgaralarının düzenli temizlenmesinin mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle yoğun yağışlarda suyun sorunsuz tahliye edilmesine katkı sağladığını söyledi.

Bölgede esnaflık yapan Ferdane Kaya da düzenli temizlik çalışmaları sayesinde olası sorunların önüne geçileceğine inandıklarını ifade ederek MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Esnaf Mübeccel Yelkenci ise bakım ve temizlik çalışmalarının hem mahalle sakinleri hem de esnaf açısından önemli olduğunu belirterek yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.