Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimleri merkez Yunusemre ilçesinde devam ettirdi.

Bu noktada market, fırın, kafe ve restoranlarda inceleme yapıldı, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri incelendi.

Manisa Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışına yönelik kontrollerin devam ettiğini söyledi.

Bayramın yaklaşmasıyla denetimlerin artırıldığını söyleyen Aydemir, "Ramazan ayında yaptığımız denetimler kapsamında 90 firmada 154 üründe aykırılık tespit ettik ve toplam 611 bin 842 lira idari para cezası uyguladık. Haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek." dedi.