Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada bir şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sentetik ecza bulundu.

İŞ YERİ VE ARAÇTA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre ekipler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında G.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin iş yeri ve aracında yapılan aramalarda toplam 1666 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.