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Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin "Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına" uyarısı yayımladı. Meteoroloji verilerine göre 15 Ağustos’a kadar il merkezi dâhil Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Saruhanlı, Şehzadeler, Soma ve Yunusemre ilçelerinde rüzgârın kuzey ile kuzeydoğu yönlerinden saatte 40 ila 70 kilometre, yüksek alanlarda ise saatte 80 kilometreye varan fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Yetkililer; orman yangını riski, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları teyakkuzda olmaya çağırdı.

Valilikten gelen uyarının ardından Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü, olası orman yangınlarını engellemek adına önlemlerini artırdı. Alınan karar doğrultusunda, ateş yakılmasına normal şartlarda müsaade edilen "Atalanı Günübirlik Piknik Alanı" dâhil olmak üzere milli parkın tamamında Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 3 gün boyunca mangal ve semaver kullanımı tamamen kısıtlandı.

Hafta sonu izinlerini Spil Dağı Milli Parkı sınırlarında değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin alanı kullanmaya devam edebileceği, ancak uygulanan ateş yakma kısıtlamasına eksiksiz uymalarının şart olduğu bildirildi.