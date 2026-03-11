Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalıkla mücadelede ilaçlama zamanının büyük önem taşıdığı belirtilerek, en uygun dönemin bayrak yaprağının tamamen açıldığı döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi olduğu belirtildi.

Yetkililer, ilçede hububat üretimi yapan çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğinin altı çizilerek hastalık belirtileri görülmesi halinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının tavsiye edildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zamanında yapılacak doğru ilaçlamanın hem verim kaybını önleyeceğini hem de ürün kalitesini koruyacağını belirterek üreticilerin bu konuda dikkatli olmalarını talep etti.