Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alan ve yerleşim yerlerine yakın noktada yakılan anız ve otlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde bir vatandaşın orman sahası ile evlerin yakınında anız ve ot yaktığı ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere anında müdahale ederek yangının ormanlık alana ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, anız ve ot yaktığı belirlenen kişi hakkında idari işlem başlattı.



Yetkililer ise özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız ve ot yakmanın büyük risk oluşturduğunu hatırlatarak, vatandaşları yasağa uymaya ve yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet etti.