Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda O.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
42 BİN 534 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli kişinin ikamet adresini takibe alan ekipler, eve operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 42 bin 534 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli O.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.