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Kaynak: Haber Merkezi

Manifest, dün akşam Yenikapı'da hayranlarıyla bir araya geldi. Grubun sevilen şarkılarının binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan söylendiği gecede, üyelerden Hilal Yelekçi'nin yaşadığı sağlık sorunu izleyicileri korkuttu.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest, konser boyunca "Zamansızdık", "Daha İyi", "Rüya", "Snap" ve "Toz Pembe" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Enerjik sahne performansları ve dans gösterileriyle de büyük beğeni toplayan grup, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

HİLAL YELEKÇİ SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Konser sırasında bacağında aniden başlayan şiddetli ağrıya rağmen bir süre performansını sürdürmeye çalışan Hilal Yelekçi, rahatsızlığının artması üzerine sahneden ayrılmak zorunda kaldı.

Bu sırada konser kesintiye uğramadı. Grubun diğer üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay sahnede kalarak izleyicilerle sohbet etti ve programı sürdürdü.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE GERİ DÖNDÜ

Yapılan sağlık kontrolünün ardından sahneye çıkmasında sakınca görülmeyen Hilal Yelekçi, arkadaşlarının yanına geri döndü. Seyircilerin yoğun alkışlarıyla karşılanan sanatçının zaman zaman ağrı nedeniyle zorlandığı ve duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Buna rağmen performansını tamamlamaya çalıştı.