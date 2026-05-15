Yeni nesil müzik gruplarını yakından takip ettiğini belirten Cemre Kemer, kendi dönemlerinde başarıyı belirleyen unsurların bugünle kıyaslandığında oldukça farklı olduğunu söyledi. Özellikle Hepsi grubunun çocuk yaş grubuyla kurduğu bağın çok güçlü olduğunu vurgulayan ünlü isim, o yıllarda her şeyin daha doğal ilerlediğini ifade etti.

Kemer açıklamasında, “Bizim dönemimiz çok daha organikti. Biz doğrudan çocuklara hitap ediyorduk,” diyerek sosyal medya çağının bugünkü müzik sektörünü tamamen değiştirdiğini ima etti.

Hepsi grubunun yalnızca şarkılarıyla değil, yaşam tarzıyla da gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Kemer, grup üyelerinin büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Çocukların kendilerini rol model olarak gördüğünü ifade eden ünlü isim, günlük hayatlarında bile buna dikkat ettiklerini dile getirdi.

“Çocuklar bizi örnek aldığı için yediğimize, içtiğimize, oturup kalkmamıza kadar her şeye dikkat ederdik,” sözleriyle o dönemdeki hassasiyetlerini anlatan Kemer’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ünlü ismin sözleri sonrası birçok kullanıcı, Hepsi grubunun Türk pop müziğinde bıraktığı etkiyi yeniden konuşmaya başladı. Özellikle 2000’li yıllarda gençler arasında büyük bir fenomen haline gelen grup, tarzı, enerjisi ve hit şarkılarıyla hafızalarda yer edinmişti.