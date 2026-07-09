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Manchester United, 115 yıllık efsanevi stadı Old Trafford’un yakınında inşa edeceği 100 bin kişilik yeni stadyum projesini resmen duyurdu.

2 MİLYAR STERLİNLİK DEV YATIRIM

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre yeni stadyumun toplam maliyetinin 2 milyar sterlin olması bekleniyor. “Stadyum Bölgesi” projesi kapsamında yaklaşık 48 bin kişiye istihdam sağlanacağı, 15 bin yeni konutun inşa edileceği ve Birleşik Krallık ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin katkı sunulacağı öngörülüyor.

OLD TRAFFORD’UN YANINA YAPILACAK

Yeni stadyum, mevcut Old Trafford’un yerine değil, yaklaşık 350 metre uzağındaki araziye inşa edilecek. Böylece Manchester United, inşaat süreci boyunca iç saha maçlarını Old Trafford’da oynamaya devam edebilecek.

OLD TRAFFORD’UN GELECEĞİ BELİRSİZ

Paylaşılan konsept tasarımlarda yeni stadyumun tamamlanmasının ardından tarihi Old Trafford’un yıkılabileceği görülse de kulüp yönetimi, eski stadın geleceğine ilişkin henüz nihai kararın verilmediğini açıkladı.