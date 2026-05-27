Gelecek transfer döneminde Manchester United’da görmek istediği oyuncunun sorulması üzerine konuşan Evra, Osimhen’in önemli bir tercih olacağını ifade etti.

Galatasaray’da gördüğü ilgiden ve oyuncunun karakterinden etkilendiğini belirten Evra, Manchester United’ın güçlü bir santrfora ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Takımdaki mevcut forvetlere saygı duyduğunu aktaran eski futbolcu, geçmişte kadroda birden fazla üst düzey hücum oyuncusunun bulunduğunu ve tüm kulvarlarda mücadele eden ekiplerin geniş hücum hattına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Savunma hattına da takviye gerektiğini belirten Evra, özellikle bek bölgelerinde alternatif ihtiyacına dikkat çekti. Casemiro’nun ayrılığı sonrası orta sahaya da transfer yapılması gerektiğini ifade eden Evra, tek tercih hakkı verilmesi halinde Victor Osimhen’i seçeceğini söyledi.