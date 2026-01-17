Premier Lig'in 22. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev maçta Manchester United Manchester City'i 3-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı.

Manchester derbisinde Mbuemo ve Dorgu skoru belirledi

Michael Carrick yönetiminde ilk derbi maçına çıkan Manchester United'a galibiyeti getiren goller 65'te Mbuemo ve 76'da Dorgu'dan geldi.

Manchester City şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı

Bu sonuçla Manchester United puanını 35'e yükseltirken Manchester City ise 43 puanda kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Guardiola'nın ekibi ocak ayında 4 maçtır galibiyet hasreti çekiyor

Guardiola'nın ekibi, ocak ayında ligde çıktığı 4 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik alarak yeni yıla kötü bir başlangıç yaptı.