Dünyanın en güvenli 50 şehrinde Türkiye damgası: Antalya ve Eskişehir dünya devlerini solladı
CEOWORLD Magazine'in prestijli 2025 Dünyanın En Güvenli Şehirleri sıralamasında Türkiye, Eskişehir ve Antalya ile büyük bir başarıya imza attı. Ülkemiz, iki şehriyle dünyanın en güvenli 50 kenti arasına girerek uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.Taner Yener
Değerlendirme; düşük suç oranları, etkili kolluk gücü, yüksek yaşam kalitesi, sağlık altyapısı ve toplumsal huzur gibi kriterlere dayanıyor. Eskişehir’in öğrenci ağırlıklı huzurlu yapısı ve Antalya’nın turizm odaklı güvenli ortamı, bu başarıyı perçinledi.
CEOWORLD yetkilileri, sıralamanın yeni yaşam kurmak veya tatil planlamak isteyenler için kritik bir rehber olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin bu performansı, hem yerleşim hem de turizmde güvenli destinasyon imajını güçlendiriyor.
İşte listenin 28-50 arası kısmı (CEOWORLD Magazine 2025 Dünyanın En Güvenli Şehirleri sıralamasından):
28 - Prag - Çek Cumhuriyeti - 93.08
29 - Helsinki - Finlandiya - 93
30 - Merida - Meksika - 92.74
31 - Bergen - Norveç - 92.54
32 - Tiflis - Georgia - 92.48
33 - Timişoara - Romanya - 92.37
34 - Braşov - Romanya - 92.28
35 - Varşova - Polonya - 92.19
36 - Brno - Çek Cumhuriyeti - 91.95
37 - Oakville - Kanada - 91.89
38 - Kopenhag - Danimarka - 91.84
39 - Eskişehir - Türkiye - 91.77
40 - Riyad - Suudi Arabistan - 91.43
41 - Tel Aviv-Yafo - İsrail - 91.15
42 - Lozan - İsviçre - 90.93
43 - Madrid - İspanya - 90.86
44 - Graz - Avusturya - 90.82
45 - Krakow (Krakow) - Polonya - 90.81
46 - Centilmen - Belçika - 90.75
47 - Shenzhen - Çin - 90.68
48 - Pekin - Çin - 90.61
49 - Antalya - Türkiye - 90.42
50 - Cidde (Jiddah) - Suudi Arabistan - 90.39