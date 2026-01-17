Haftalardır mutfakta ter döken yarışmacılar, bu kez finale çıkabilmek için en iddialı tabaklarını şeflerin beğenisine sundu. Gecenin sonunda verilen puanlar, yarışmada dengeleri değiştirdi.
Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu
MasterChef Türkiye’de Altın Kupa serüveni sona yaklaşırken, 16 Ocak 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde finalin ilk ismi netleşti.
Final yolunda kıyasıya geçen mücadelede Hasan ve Çağatay son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin değerlendirmesiyle rakibine puan farkı atan Hasan, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın ilk finalisti olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Hasan, büyük final için önemli bir avantaj elde etti.
Altın Kupa’da şampiyonluk hedefiyle yarışan diğer isimler Çağatay, Sergen ve Kıvanç ise ikinci finalist olabilmek için mücadelesini sürdürüyor. İkinci finalist, 17 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda belli olacak.
MasterChef Türkiye’de büyük final heyecanı ise 18 Ocak Pazar günü yaşanacak. Canlı yayınlanacak final bölümünde Altın Kupa’nın sahibi açıklanacak ve sezonun en başarılı ismi MasterChef tarihine adını yazdıracak.