Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu

Final yolunda kıyasıya geçen mücadelede Hasan ve Çağatay son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin değerlendirmesiyle rakibine puan farkı atan Hasan, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın ilk finalisti olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Hasan, büyük final için önemli bir avantaj elde etti.