Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu

Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu

MasterChef Türkiye’de Altın Kupa serüveni sona yaklaşırken, 16 Ocak 2026 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde finalin ilk ismi netleşti.

Haberi Paylaş
Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu - Resim: 1

Haftalardır mutfakta ter döken yarışmacılar, bu kez finale çıkabilmek için en iddialı tabaklarını şeflerin beğenisine sundu. Gecenin sonunda verilen puanlar, yarışmada dengeleri değiştirdi.

1 4
Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu - Resim: 2

Final yolunda kıyasıya geçen mücadelede Hasan ve Çağatay son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin değerlendirmesiyle rakibine puan farkı atan Hasan, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın ilk finalisti olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Hasan, büyük final için önemli bir avantaj elde etti.

2 4
Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu - Resim: 3

Altın Kupa’da şampiyonluk hedefiyle yarışan diğer isimler Çağatay, Sergen ve Kıvanç ise ikinci finalist olabilmek için mücadelesini sürdürüyor. İkinci finalist, 17 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda belli olacak.

3 4
Altın Kupa’da kritik gece: MasterChef’in ilk finalisti Hasan oldu - Resim: 4

MasterChef Türkiye’de büyük final heyecanı ise 18 Ocak Pazar günü yaşanacak. Canlı yayınlanacak final bölümünde Altın Kupa’nın sahibi açıklanacak ve sezonun en başarılı ismi MasterChef tarihine adını yazdıracak.

4 4
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro