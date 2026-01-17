Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı

Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen bu düzenleme yetişmediği takdirde, kök maaşı 20 bin TL’nin altında kalan ve geçen yıl sonu itibarıyla 16 bin 881 TL alan çok sayıda emekli, bu ayki maaşını herhangi bir artış olmaksızın alacak.