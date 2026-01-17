Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı

Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı

Emekli maaş ödemeleri bugün başlarken, en düşük aylığı 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme henüz yasalaşmadığı için milyonlarca kişi zamsız ödeme alma riskiyle karşılaştı. Meclis süreci tamamlanmadığından, kök maaşı sınırın altında kalan emeklilerin zamlı farkları ne zaman alacağı belirsizliğini koruyor.

Haberi Paylaş
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödeme takvimi bugün itibarıyla devreye girdi. Ancak en düşük emekli aylığını artırmayı öngören yasal düzenlemenin henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmemiş olması, milyonlarca emekliyi zamsız ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

1 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 2

Ocak ayı itibarıyla SSK emeklileri %12,19’luk enflasyon farkı eklenmiş maaşlarını almaya başladı.

2 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 3

Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre, 4A (SSK) kapsamındaki emekliler 17-26 Ocak, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödemelerini alacak.

3 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 4

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde komisyondan geçmiş olsa da henüz yasalaşmadı.

4 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 5

Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen bu düzenleme yetişmediği takdirde, kök maaşı 20 bin TL’nin altında kalan ve geçen yıl sonu itibarıyla 16 bin 881 TL alan çok sayıda emekli, bu ayki maaşını herhangi bir artış olmaksızın alacak.

5 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 6

Düzenlemenin yasalaşma sürecindeki bu gecikme nedeniyle, milyonlarca emeklinin zam farklarını ne zaman alacağı konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

6 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 7

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün itibarıyla banka hesaplarına çevrildi.

7 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 8

Ocak ayı zamlı maaş ödeme takvimi bugün resmen başlarken, yasal düzenlemelerin hızı ile ödeme takvimi arasındaki uyuşmazlık ciddi bir mağduriyet riskini beraberinde getirdi.

8 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 9

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükseltecek olan kanun teklifi henüz Meclis Genel Kurulu’ndan geçmediği için, milyonlarca emekli bu ayki ödemesini zamsız alma tehlikesiyle karşı karşıya.

9 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 10

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkından kaynaklanan %12,19'luk artış sisteme yansıtıldı.

10 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 11

Ancak asıl kritik nokta, en düşük emekli maaşını 20 bin TL olarak belirleyen düzenlemede yaşanıyor.

11 12
Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı - Resim: 12

Geçtiğimiz günlerde Komisyon'dan geçen teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
