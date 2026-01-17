Emekli maaşlarındaki tehlike ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödeme takvimi bugün itibarıyla devreye girdi. Ancak en düşük emekli aylığını artırmayı öngören yasal düzenlemenin henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmemiş olması, milyonlarca emekliyi zamsız ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Ocak ayı itibarıyla SSK emeklileri %12,19’luk enflasyon farkı eklenmiş maaşlarını almaya başladı.
Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre, 4A (SSK) kapsamındaki emekliler 17-26 Ocak, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödemelerini alacak.
En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde komisyondan geçmiş olsa da henüz yasalaşmadı.
Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen bu düzenleme yetişmediği takdirde, kök maaşı 20 bin TL’nin altında kalan ve geçen yıl sonu itibarıyla 16 bin 881 TL alan çok sayıda emekli, bu ayki maaşını herhangi bir artış olmaksızın alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkından kaynaklanan %12,19'luk artış sisteme yansıtıldı.
Geçtiğimiz günlerde Komisyon'dan geçen teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.