Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
E-Gazete
Aşk mı para mı? 17 Ocak'ta kimin yüzü gülecek

Aşk mı para mı? 17 Ocak’ta kimin yüzü gülecek

17. 01.2026 tarihi için günlük burç yorumlarını bir astrolog bakış açısıyla sizler için hazırlattık. Aşkta kazananlar, parası hareketlenenler ve yola çıkanlar belli oldu. İşte tüm burçların yorumları…

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Koç için aşk ikinci planda

Koç için aşk ikinci planda

Koç burçları bugün maddi konularda önemli kararlar alabilir. İş görüşmeleri, maaş pazarlıkları veya yeni bir kazanç kapısı gündeme gelebilir. Aşk ikinci planda; öncelik kariyerde.

Boğa için yolculuk kapıda

Boğa için yolculuk kapıda

Boğalar için şehir dışı planlar, resmi başvurular ya da eğitimle bağlantılı seyahatler dikkat çekiyor. Aşk hayatında ise mesafeli ama güven veren bir enerji hâkim.

İkizler için de para paylaşımları konuşuluyor

İkizler için de para paylaşımları konuşuluyor

Borçlar, alacaklar veya ortak kazançlar gündemde. Maddi anlamda bir rahatlama mümkün. Aşk ise bugün daha çok zihinsel bağ üzerinden ilerliyor.

Yengeç aşkta kazanan burçlardan

Yengeç aşkta kazanan burçlardan

Yengeçler için ilişkilerde netleşme zamanı. Bekâr olanlar ciddi bir tanışma yaşayabilir; ilişkisi olanlar ise bağlarını güçlendirecek konuşmalar yapabilir.

Aslan için iş ve para odaklı bir gün

Aslan için iş ve para odaklı bir gün

Aslanlar bugün yoğun bir iş temposuna giriyor. Maddi konularda düzen kurma zamanı. Aşk geri planda kalsa da istikrar hissi güven veriyor.

Başak aşk sahnesi hareketleniyor

Başak aşk sahnesi hareketleniyor

Başaklar için romantik gelişmeler gündemde. Flörtler ciddiyete dönebilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerden para kazanma ihtimali de yüksek.

Terazi ev ve aile için harcamalar ön planda

Terazi ev ve aile için harcamalar ön planda

Teraziler bugün evle ilgili masraflar yapabilir. Taşınma, tadilat ya da aileye destek gündeme gelebilir. Aşk ise daha çok duygusal güven arayışıyla ilerliyor.

Akrep için kısa yolculuklar öne çıkıyor

Akrep için kısa yolculuklar öne çıkıyor

Akrep burçları için ani seyahatler, toplantılar veya önemli görüşmeler söz konusu. Aşk hayatında iletişim belirleyici; söylenen sözler yön değiştirtebilir.

Yay için para kazanma fırsatı önde

Yay için para kazanma fırsatı önde

Yaylar için yeni bir gelir kapısı, prim ya da beklenen bir ödeme gündeme gelebilir. Aşk ise daha sakin ama sağlam ilerliyor.

Oğlak aşkta ve hayatta kontrol sende

Oğlak aşkta ve hayatta kontrol sende

Oğlaklar bugün hem ilişkilerde hem kişisel hedeflerde kazanan tarafta. Ciddi bir ilişki adımı, sözler ya da uzun vadeli planlar gündeme gelebilir.

Kova

Kova

İçe dönüş ve hazırlık süreci

Kovalar için perde arkası gelişmeler önemli. Aşk henüz net değil ama sezgiler güçlü. Maddi konularda ise temkinli olmakta fayda var.

Balık

Balık

Sosyal çevre ve planlı yolculuklar.

Balıklar arkadaş çevresiyle yapılacak organizasyonlar ve gelecek planlarıyla öne çıkıyor. Kısa bir seyahat ya da davet gündeme gelebilir.

