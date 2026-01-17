Aşk mı para mı? 17 Ocak’ta kimin yüzü gülecek

Koç için aşk ikinci planda
Koç burçları bugün maddi konularda önemli kararlar alabilir. İş görüşmeleri, maaş pazarlıkları veya yeni bir kazanç kapısı gündeme gelebilir. Aşk ikinci planda; öncelik kariyerde.
Boğa için yolculuk kapıda
Boğalar için şehir dışı planlar, resmi başvurular ya da eğitimle bağlantılı seyahatler dikkat çekiyor. Aşk hayatında ise mesafeli ama güven veren bir enerji hâkim.
İkizler için de para paylaşımları konuşuluyor
Borçlar, alacaklar veya ortak kazançlar gündemde. Maddi anlamda bir rahatlama mümkün. Aşk ise bugün daha çok zihinsel bağ üzerinden ilerliyor.
Yengeç aşkta kazanan burçlardan
Yengeçler için ilişkilerde netleşme zamanı. Bekâr olanlar ciddi bir tanışma yaşayabilir; ilişkisi olanlar ise bağlarını güçlendirecek konuşmalar yapabilir.
Aslan için iş ve para odaklı bir gün
Aslanlar bugün yoğun bir iş temposuna giriyor. Maddi konularda düzen kurma zamanı. Aşk geri planda kalsa da istikrar hissi güven veriyor.
Başak aşk sahnesi hareketleniyor
Başaklar için romantik gelişmeler gündemde. Flörtler ciddiyete dönebilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerden para kazanma ihtimali de yüksek.
Terazi ev ve aile için harcamalar ön planda
Teraziler bugün evle ilgili masraflar yapabilir. Taşınma, tadilat ya da aileye destek gündeme gelebilir. Aşk ise daha çok duygusal güven arayışıyla ilerliyor.
Akrep için kısa yolculuklar öne çıkıyor
Akrep burçları için ani seyahatler, toplantılar veya önemli görüşmeler söz konusu. Aşk hayatında iletişim belirleyici; söylenen sözler yön değiştirtebilir.
Yay için para kazanma fırsatı önde
Yaylar için yeni bir gelir kapısı, prim ya da beklenen bir ödeme gündeme gelebilir. Aşk ise daha sakin ama sağlam ilerliyor.
Oğlak aşkta ve hayatta kontrol sende
Oğlaklar bugün hem ilişkilerde hem kişisel hedeflerde kazanan tarafta. Ciddi bir ilişki adımı, sözler ya da uzun vadeli planlar gündeme gelebilir.
Kova
İçe dönüş ve hazırlık süreci
Kovalar için perde arkası gelişmeler önemli. Aşk henüz net değil ama sezgiler güçlü. Maddi konularda ise temkinli olmakta fayda var.
Balık
Sosyal çevre ve planlı yolculuklar.
Balıklar arkadaş çevresiyle yapılacak organizasyonlar ve gelecek planlarıyla öne çıkıyor. Kısa bir seyahat ya da davet gündeme gelebilir.