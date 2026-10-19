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Manchester City'nin Premier Lig tarafından yöneltilen mali ihlal suçlamaları nedeniyle karşı karşıya kalabileceği yaptırımlara ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Daily Mail yazarı Oliver Holt, davanın seyrine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Manchester City'nin Premier Lig'den doğrudan ihraç edilmesinin pek olası görülmediğini yazdı.

PUAN SİLME VE PARA CEZASI İDDİASI

Holt'a göre en muhtemel senaryo, Manchester City'ye çok sayıda puan silme cezası verilmesi ve buna yüksek miktarda para cezasının eklenmesi.

Puan cezasının büyüklüğünün kulübün bir alt lige düşmesine yol açabileceği, hatta uygulanacak ek puan silme yaptırımları nedeniyle burada en az bir sezon daha kalabileceği öne sürüldü.

KARAR İÇİN GÖZLER SÜRECE ÇEVRİLDİ

Holt, Premier Lig'in Manchester City'nin itiraz süreci tamamlanmadan önce cezanın açıklanması için baskı yaptığının düşünüldüğünü belirtti. İtiraz sürecine ilişkin kararın ise ocak ayının sonundan önce çıkmasının beklenmediğini aktardı.