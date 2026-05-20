Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu görevinden ayrılması bekleniyor. Guardiola'nın yerine geçecek en güçlü aday Enzo Maresca olarak görülüyor.

MARESCA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

The Athletic'te yer alan habere göre; Enzo Maresca şimdiden Manchester City'nin gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı.

Sezon öncesi hazırlık kampı ve transfer dönemi için kolları sıvadığı ifade edilen Maresca'nın kulübün sportif direktör Hugo Viana ile yakın temas halinde olduğu belirtildi.

GUARDIOLA'NIN YARDIMCISIYDI

Maresca Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Leicester'ı ve Chelsea'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Chelsea'de görev yapan 46 yaşındaki İtalyan teknik adam 92 maçta 1.97 puan ortalaması yakalamıştı.