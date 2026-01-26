Manchester City ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde karşılaşacak. City ilk 8 şansını kovalarken Galatasaray ilk 8 şansı olsa da ilk 24'ü kovalayacak.
Manchester City- Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'de Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in Türk ekiplerinin yönettiği maçlar:
Galatasaray 3-1 PAOK
Galatasaray 3-2 Sparta Prag
PSV 5-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Rangers
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Beşiktaş 1-2 Braga
Norveç 0-3 Türkiye