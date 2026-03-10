New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin resmi konutu olan Gracie Mansion önünde gerçekleştirilen protestolar esnasında meydana gelen bombalı saldırı girişimi güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelil kişilerden Emir Balat’ın Türk kökenli olduğu tespit edildi. EYP’li saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Balat’ın kimliği ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Pennsylvania eyaletinin Langhorne bölgesinde ikamet eden 18 yaşındaki Balat’ın ailesi Türkiye’den ABD’ye göç etti. Ailenin 2017 senesinde ABD vatandaşlığı aldığı belirtildi.

New York Polis Departmanı’ndan komiser Jessica Tisch gözaltına alınanlardan iki şahsın siyah bantla sarılmış cıvata ve vidayla sabitlemiş kavanozlar gibi görünen el yapımı bomba kullanmakla suçlandığını ifade etti. Yaşanan olayda ateşlenen bomba gibi görünen cisim patlamamıştı.

IŞİD’DEN İLHAM ALMIŞLAR

Tisch, Mamdani ve eşinin o esnada evde olmadığını ifade etmişti. Belediye başkanının sözcüsü Joe Calvello da olayları ‘aşağılık ve İslamofobik’ diye değerlendirdi.

BBC’de yer alan habere göre, şüpheli kişilerden 18 yaşındaki Emir Balat ve 19 yaşındaki İbrahim Kayumu, yapmak istedikleri saldırının 2013 yılında üç kişinin öldüğü Boston Maratonu bombalamasından ‘daha büyük’ olmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Tisch şüphelilerin IŞİD’den ilham aldığını ve IŞİD’in propaganda videolarını izlediklerini itiraf ettiğini belirtti. Öte yandan saldırı girişiminde bulunan kişiler örgüte maddi destek ve kitle imha silahı kullanma suçlamasıyla da karşı karşıya.