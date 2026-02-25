Yangın, saat 17.30 sıralarında İstanbul Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken zamanla yarıştı, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.