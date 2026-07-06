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Yarı iletken sektörünün lider isimlerinden Intel, artan hammadde, üretim ve lojistik maliyetlerini gerekçe göstererek işlemci ürün ailesinde fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, fiyat stratejisindeki bu değişiklik tüm ürün gruplarını doğrudan etkilemiyor. Kâr marjlarını korumak ve pazar dengesini sağlamak amacıyla yapılan bu hamle, ağırlıklı olarak yüksek talep gören tepe model sunucu çiplerini ve masaüstü bilgisayar pazarındaki yeni nesil premium tüketici işlemcilerini kapsıyor.

VERİ MERKEZLERİNE BİNLERCE DOLARLIK EK MALİYET

Fiyat artışından en çok etkilenen ürün grubu, kurumsal pazara hitap eden veri merkezi işlemcileri oldu. Yapay zeka altyapı yatırımlarının artmasıyla birlikte yoğun talep gören Xeon sunucu işlemcilerinde yüzde 7 ile yüzde 12 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Giriş seviyesi sunucu çiplerinde fiyatlar büyük oranda sabit tutulurken, tepe model premium Xeon işlemcilerdeki artışlar modeline göre yüzlerce hatta binlerce doları bulabiliyor. Sektör temsilcileri, bu durumu yapay zeka çılgınlığının yarattığı arz-talep dengesizliğine ve Intel'in yüksek kâr getiren kurumsal pazardaki karlılığı maksimize etme stratejisine bağlıyor.

CORE ULTRA "PLUS" MODELLERİNE DE ZAM GELDİ

Masaüstü bilgisayar kullanıcıları ve donanım meraklılarını etkileyen durum ise kurumsal tarafa kıyasla daha sınırlı seviyede kaldı. Intel'in piyasaya fiyat-performans odaklı seçenekler olarak sunduğu Arrow Lake tabanlı "Core Ultra 200S Plus" serisi, bileşen maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle 30 ila 50 dolar arasında değişen zamlarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle yüksek satış başarısı yakalayan Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus modelleri bu fiyat düzenlemesinin merkezinde yer alıyor. Serideki diğer standart Arrow Lake işlemcilerin ve mevcut ürün yelpazesinin büyük bir kısmının fiyat listesi ise şimdilik korundu.

ESKİ NESİL DDR4 PLATFORMLARINA İLGİ YENİDEN CANLANDI

Intel'in bu hamlesi; küresel pazarda DRAM ve NAND Flash bellek fiyatlarının tırmanışa geçtiği, yeni bellek standartlarında tedarik kısıtlamalarının yaşandığı zorlu bir döneme denk geldi. Yeni nesil donanım kurma maliyetlerinin artması, kullanıcıları daha ekonomik bir alternatif olan DDR4 platformlarına ve eski nesil işlemcilere yöneltti.

Pazardaki bu beklenmedik talebi gören Intel, hem bütçe dostu donanım arayan kullanıcıları kaybetmemek hem de ezeli rakibi AMD'ye pazar payı kaptırmamak için 10. nesilden 14. nesile kadar olan eski Core işlemcilerinin üretim hatlarını yeniden canlandırma kararı aldı. Hammadde ve lojistik krizlerinin gölgesinde alınan bu şeffaf fiyat artışı kararının, önümüzdeki süreçte veri merkezi alıcıları ile teknoloji meraklılarının bütçelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.