Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, artan üretim maliyetleri nedeniyle düşük değerli madeni paralara yönelik yeni bir karar aldı. Kurumun 2026 yılı başı itibarıyla 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurduğu bildirildi.

Daha önce 2024 yılında 25 kuruşun üretimini sonlandıran Darphane’nin, yeni dönemde üretim planını daha yüksek değerli paralara yönelttiği öğrenildi. Buna göre 2026 itibarıyla madeni 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk paraların basımına devam ediliyor.

Veriler, düşük değerli paraların üretim maliyetinin kendi nominal değerlerini aşması nedeniyle bu kararın alındığını ortaya koyuyor. Darphane kayıtlarına göre 1 TL’nin üretim maliyetinin 4 TL’yi, 50 kuruşun maliyetinin ise yaklaşık 3 TL’yi geçtiği belirtiliyor.

Ocak ayında 50 kuruşluk 2 milyonun üzerinde, 10 kuruşluk ise sınırlı sayıda üretim yapılırken, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına basılan ve piyasada kullanılmaya devam eden 5 TL’den yaklaşık 10 milyon adet üretildiği aktarıldı.

Ekonomik koşullar ve maliyet baskısı nedeniyle düşük değerli madeni paraların zamanla dolaşımdaki payının daha da azalabileceği değerlendiriliyor.