Malezya'nın Sabah eyaletinde yüzen kasabada çıkan yangın sonucu yaklaşık 1000 ev kül oldu, 9 bin kişi yerinden oldu.

Bernama ajansının haberine göre, İtfaiye ve Kurtarma biriminden yetkili Jimmy Lagung, Sabah eyaletine bağlı Kampung Bahagia bölgesindeki bir kasabada 4 hektardan geniş alanda yangın çıktığını belirtti.

Kampung Bahagia'da görevli polis yetkilisi George Abd Rakman da suyun üzerine kurulu kasabada yaklaşık 1200 yüzer temelli evin 1000'e yakınının yangında yok olduğunu, 9 bin kasaba sakininin yerinden olduğunu ifade etti.

Yangının söndürüldüğünü, kasabada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden George, yangının sebebinin soruşturulduğunu belirtti.

Malezya basınında çıkan habere göre, Şiddetli rüzgar ve evlerin birbirine çok yakın olması yangının hızla yayılmasına neden olurken, düşük gelgit koşulları da açık su kaynağına ulaşmayı zorlaştırdı.

Yangın, Sabah'ın su kenarındaki köylerinden birinde çıktı. Bu köylerde, direkler üzerine inşa edilmiş ahşap evler bulunuyor ve aralarında birçok vatansız ve yerli grubun da bulunduğu ülkenin en yoksul topluluklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, federal hükümetle yerel yönetimin yangından etkilenen vatandaşlara yardım etmek için iş birliği içinde olduğunun altını çizdi.