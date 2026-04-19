Yargıtay, çalışma hayatında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren oldukça kritik bir karara imza atarak emekli olduktan sonra aynı iş yerinde mesaiye devam eden çalışanların haklarını güvence altına aldı.
Yargıtay’dan emsal ‘emekli’ kararı: Eksiksiz yerine getirecek
Yargıtay'dan milyonlarca emekli çalışanı ilgilendiren karar geldi. Emeklilik sonrası aynı iş yerinde eksik primle çalıştırılan işçi için emsal karar verildi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Birgün'de yer alan habere göre; Yüksek Mahkeme, emekli olmasına rağmen mevcut işinde çalışmayı sürdüren bir işçinin, sosyal güvenlik primlerinin eksik yatırıldığı ve yasal haklarının tam olarak teslim edilmediği yönündeki itirazını inceleyerek emsal teşkil edecek bir hüküm kurdu.
Dava süreci, emeklilik hakkını kazandıktan sonra eski iş yerinde çalışmaya devam eden bir vatandaşın, prim ödemelerindeki usulsüzlükleri yargıya taşımasıyla başladı.
İşçi, emekli olduktan sonraki çalışma dönemine ait primlerin gerçek ücret üzerinden değil, daha düşük seviyelerden gösterildiğini ve bu durumun gelecekteki haklarını zedelediğini iddia etti.
Yerel mahkemenin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, işçinin iddialarını yerinde bularak davacı emekli çalışanı kısmen haklı buldu.
Yüksek Mahkeme’nin bu kararı, iş dünyasında "nasıl olsa emekli maaşı alıyor" düşüncesiyle yapılan eksik bildirimlerin hukuki bir karşılığı olduğunu tescilledi. Kararda, bir çalışanın emekli statüsünde olmasının, işverene sosyal güvenlik destek primlerini (SGDP) eksik yatırma veya gerçek kazancı gizleme hakkı vermediği vurgulandı.
Yargıtay, iş akdi devam ettiği sürece işverenin tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bu emsal karar, özellikle Türkiye'de sayıları milyonları bulan ve emekli olduktan sonra geçim derdi ya da tecrübe paylaşımı nedeniyle çalışmaya devam eden "emekli işçiler" için bir kalkan niteliği taşıyor.
Hukukçular, bu kararın ardından benzer durumda olan ve primleri asgari ücretten gösterilen veya eksik yatırılan çalışanların geriye dönük hak arama yolunun daha da güçlendiğini belirtiyor.
İşverenlerin ise bu kararla birlikte, emekli personel istihdamında bordrolama süreçlerini ve prim ödemelerini çok daha titiz bir şekilde yönetmesi bekleniyor.
Bundan sonraki süreçte, emekli çalışanların açacağı davalarda Yargıtay'ın bu "kısmen haklılık" kararı temel bir dayanak noktası olarak kabul edilecek ve iş yargısındaki dengeleri işçi lehine değiştirecek.