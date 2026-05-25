Milan efsanesi Paolo Maldini'den Hakan Safi açıklaması geldi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Maldini sosyal medya hesabından Hakan Safi ile ilgili paylaşımda bulundu.

MALDINI: 'FUTBOL ÜZERİNE HARİKA SOHBETLER ETTİK'

Maldini Safi hakkında, "İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Maldini'nin Fenerbahçe'nin dünyadaki futbol elçisi olacağından bahsetmişti.