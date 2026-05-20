Fenerbahçe'de önümüzdeki ay gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

HAKAN SAFI: 'MALDINI'DEN TRANSFERLERDE FAYDALANIYORUZ'

L1 Üçgen Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Hakan Safi, "Maldini ile oturduk konuştuk. Maldini bizim dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak. Beraber güzel şeyler yapacağız. En son Milan'ın şampiyonluğunda kendisinin çok payı vardı. Yarın yapacağım transferlerde Maldini’den faydalanacağız, faydalandık. Bu da Fenerbahçe'nin menfaatine olan bir şey." dedi.