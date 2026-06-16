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Kaynak: İHA

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya yönüne seyreden Mustafa Akbaş (43) yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 43 yaşındaki öğretmen Mustafa Akbaş yaşamını yitirdi.Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Akbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.